Solar İstanbul 2020'den ikili iş görüşmeleri için özel "B2B Platformu"

03.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:50

Güneş enerjisi sektörü paydaşlarının bir araya geleceği Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı (Solar İstanbul 2020), ziyaretçilerine ikili görüşmeler yapabilmeleri için özel bir altyapı geliştirdi.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, planlı ve verimli görüşmeler için geliştirilen "B2B Platformu" olarak adlandırılan bu özel sistemde katılımcı şartı aranmıyor.

Konferansta ziyaretçi veya katılımcı olmak isteyenler öncelikle "www.solaristanbul.com.tr" internet adresini ziyaret ederek, online kayıt işlemini tamamlıyor. Bu işlem sonrasında online giriş kartı hem kısa mesaj (SMS) hem elektronik posta ile kendilerine ulaşan kullanıcılar, konferansta ayrıca ikili iş görüşmesi yapmak istiyorsa bu görüşmeleri de özel "B2B Platformu" üzerinden, konferanstan önce organize edebiliyor.

Sadece fuarı ziyaret edecek kurum veya kişiler de platforma ayrıca üye olup kendilerine özel profillerini oluşturarak, ikili görüşmelerini planlayabiliyorlar.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olacağı Solar İstanbul 2020, 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA