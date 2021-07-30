Solar Ash çıkış tarihi belli oldu!

2016 yılının ödüllü oyunu Hyper Light Drifter'ın yaratıcıları Heart Machine'in ikinci oyunu Solar Ash 2021 yılı için resmi bir çıkış tarihi aldı. Solar Ash çıkış tarihi fragmanı yayınlandı!

Yayıncılığını Annapurna Interactive, geliştiriciliğini Heart Machine'ın yaptığı bilim kurgu macera oyunu Solar Ash'ın 26 Ekim'de yayınlanacağı duyuruldu. Solar Ash, Epic Games Store aracılığıyla PlayStation 4, PlayStation 5 ve Windows PC için çıkış yapacak.

Solar Ash, ilk olarak 2019'da Solar Ash Kingdom olarak piyasaya sürüldü. Oyuncular gezegeni Ultravoid'den kurtarmak için renkli bir dünyada yolculuk edecek. Gizem, yüksek hızlı geçişler, ilgi çekici karakterler ve muazzam düşman karşılaşmaları ile dolu sürreal, canlı ve oldukça iyi biçimlendirilmiş bir dünyaya doğru yolculuğa çıkılacak.

SOLAR ASH ÇIKIŞ TARİHİ FRAGMANI