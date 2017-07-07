Sola Durmisi, Sağa Lang!

Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda sağ ve sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da isimler belirlendi.



Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Durmisi ile sol, Michael Lang'la da sağ beki güçlendirmeyi planlıyor.



Durmisi'nin 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Real Betis, yüksek bonservis bedeli isterken, Lang için de Basel'le görüşmelerin başladığı kaydedildi.



Danimarka Milli Takımı'nda oynayan 23 yaşındaki Durmisi, geçtiğimiz sezon Betis'le 29 resmi karşılaşmaya çıktı, 1 gol atıp, 4 de asist yaptı.



İsviçre ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Lang ise Basel'le 39 resmi maçta oynadı ve 9 kez fileleri havalandırdı.



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