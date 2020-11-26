Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?
Sezona yeni başlayan Sol Yanım dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki, Sol Yanım dizisinin konusu nedir? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle!
Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.
SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zenginliğin ve fakirliğin üzerine yazılmış senaryoda, yalan , ihanet ve aşk yer alacak. 'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.
SOL YANIM CANLI İZLE
SOL YANIM 1. BÖLÜM ÖZET
Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay'dan tepki görmektedir.
İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra'nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim'le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.
SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker