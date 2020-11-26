Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?
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Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?

26.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:18
Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?

Sezona yeni başlayan Sol Yanım dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki, Sol Yanım dizisinin konusu nedir? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle!

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zenginliğin ve fakirliğin üzerine yazılmış senaryoda, yalan , ihanet ve aşk yer alacak. 'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM CANLI İZLE

SOL YANIM 1. BÖLÜM ÖZET

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay'dan tepki görmektedir.

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İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra'nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim'le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?
Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım canlı izle! Sol Yanım oyuncuları kimler?

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker

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