Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

21.01.2021 08:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:46
Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sol Yanım oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sol Yanım var mı? İşte ayrıntılar...

Sol Yanım kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sol Yanım yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sol Yanım var mı? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sol Yanım'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.

Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SOL YANIM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hakaret Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 08:46:18. #1.15#
title