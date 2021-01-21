Sol Yanım yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sol Yanım 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sol Yanım oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sol Yanım var mı? İşte ayrıntılar...

Sol Yanım kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sol Yanım yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sol Yanım var mı? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sol Yanım'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?

İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar.

Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SOL YANIM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

