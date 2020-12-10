Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:53
Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star'ın sevilen dizisi Sol Yanım son bölümüyle ekranlara geldi. Sol Yanım 4. bölüm kesintisiz izle! Sol Yanım son fragmanı yayınlandı, 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sol Yanım 4. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım yeni bölüm canlı izle! 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sol Yanım yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sol Yanım 4. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sol Yanım yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra'nın gizemli haline tutulan Burak'ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak'a yardım için kolları sıvayan Biricik'in planı ne olacak? Burak'ın Serra'ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim'in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik'in Kutlusay Malikanesi'ne sürpriz ziyareti Asena'nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim'e takıntılı biçimde aşık olan Hülya'nın beklenmedik hareketiyle Selim'in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay'ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar'ın dönüşü ile ortalık karışacak.

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE

SOL YANIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SOL YANIM CANLI İZLE STAR TV

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