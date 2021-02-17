Sol Yanım son bölüm izle! STAR TV sol Yanım full izle! Sol Yanım 11. bölüm izle! Sol Yanım 12. bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım final yapıyor. Sol Yanım son bölüm izle! STAR TV sol Yanım full izle! Sol Yanım 11. bölüm izle! Sol Yanım 12. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm!

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi? İhsan'ı ihbar eden kişi kim? Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar. Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder. Kutlusay Malikanesi'nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan'ı karakola götürür.

SOL YANIM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!