Sol Yanım Serra kim? Özge Yağız kim? Özge Yağız kaç yaşında?

Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Sol Yanım karakterleri merak ediliyor. Serra karakterini gören izleyiciler, Sol Yanım Serra kim? Özge Yağız kim? Özge Yağız kaç yaşında? merak ediyor.

Star TV kanalında her Çarşamba izleyicileriyle buluşan Sol Yanım dizisinde Serra, güzelliğiyle ve güçlü karakteri ile dikkat çekiyor. Peki, Sol Yanım Serra kim? Özge Yağız kim? Özge Yağız kaç yaşında?

SOL YANIM SERRA KİM?

Varlıklı bir ailede doğan Serra, liseye başlamasıyla birlikte bazı ekonomik ve sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Lise çağında annesine bakmak zorunda kalan tüm mal varlığını kaybeden ailenin ferdi Serra, her daim ayakta kalarak mücadele etmeye devam ediyor.

ÖZGE YAĞIZ KİM? ÖZGE YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunu olan Özge Yağız İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisinde yapıyor. Günümüzde Sol Yanım dizisinde başrol olan Özge Yağız Serra karakterini canlandırıyor.