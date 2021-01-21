Sol Yanım Selim Kutlusay kimdir? Tolga Mendi kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusay karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Selim Kutlusay kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Mendi kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Selim Kutlusay karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Selim Kutlusay (Tolga Mendi) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Selim Kutlusay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Selim Kutlusay (Tolga Mendi) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM SELİM KUTLUSAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusay karakterini "Tolga Mendi" canlandırmaktadır.
TOLGA MENDİ KİMDİR?
Tolga Mendi (d. 23 Mart 1993 İzmir, Türkiye), Türk dizi oyuncusu.
23 Mart 1993 tarihinde Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayın hayatına başlayan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. Şimdilerde Star TV'de yayınlanacak olan Sol Yanım isimli dizide başrol olarak canlandıracağı Selim Kutlusoy rolünde oynayacak
ROL ALDIĞI DİZİLER
2015 : Acı Aşk : Haydar
2016 : Rüzgarın Kalbi : Cenk
2017 : Yeni Gelin : Hazar : Başrol oyuncusu
2020 : Sol Yanım : Selim Kutlusay : Başrol oyuncusu