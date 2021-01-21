Sol Yanım Selim Kutlusay kimdir? Tolga Mendi kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusay karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Selim Kutlusay kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Mendi kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Selim Kutlusay karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Selim Kutlusay (Tolga Mendi) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi