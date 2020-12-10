Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle?
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Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle?

10.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:56
Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle?

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım bu hafta 3. bölümüyle ekranlara geliyor. İlk yayınlandığı günden beri sansasyonel olan Sol Yanım dizisinin bu bölümü de seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Aksiyon ve entrikanın hiç bitmediği Sol Yanım dizisinde bakalım bu hafta neler olacak! Sol Yanım ne zaman yayınlanacak? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı!

Başrollerini Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Tolga Mendi, Özge Yağız ve Burak Bey gibi isimlerin paylaştığı Sol Yanım dizisi 3. bölümüyle bu hafta ekranlarda olacak. İlk yayınlandığı günden beri izleyicilerin dikkatini çeken ve merak uyandıran Sol Yanım dizisi şimdiden kendi kitlesini oluşturdu bile. Sol Yanım izleyicileri ya da başlamak isteyenler Sol Yanım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak diye araştırmaya başladı. İşte Sol Yanım dizisi bilgileri ve yeni bölüm fragmanı!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star TV Sol Yanım dizisi yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekti. Dram ve entrikanın bolca olduğu Sol Yanım dizisi 3 haftadır soluksuzca izleniyor. Sol Yanım dizisi Star TV'nin planladığına göre her hafta Perşembe günleri ekranda olacak. Bu hafta da Perşembe günü yayınlanacak olan dizi bugün yani 10 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de olacak. Diziyi daha sonra izlemek isteyenler ya da geçmiş bölümlerini izlemek isteyenler Star TV'nin internet sitesinden içeriğe ulaşabilecek.

SOL YANIM DİZİSİNİ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle?

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur!" sözüyle dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım Star TV'de 3. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Sol Yanım heyecanla beklenen yeni bölümü için fragmanlar yayınlandı. Sol Yanım tanıtım filmlerinde yine bol aksiyonlu bir bölüm gelecek gibi duruyor. Serra'nın entrikaları, Asena ve Selim arasındaki soğuk savaşın yanı sıra geçen haftaki bölümde hapishaneden çıkan Barbar başa bela olacak gibi görünüyor!

İŞTE SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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