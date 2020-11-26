Sol Yanım Hülya kimdir? Sol Yanım Hülya'yı oynayan Aleyna Şen kimdir, kaç yaşında? Zeynep Aleyna Şen dizileri, filmleri
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Sol Yanım Hülya kimdir? Sol Yanım Hülya'yı oynayan Aleyna Şen kimdir, kaç yaşında? Zeynep Aleyna Şen dizileri, filmleri

26.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:38
Sol Yanım Hülya kimdir? Sol Yanım Hülya'yı oynayan Aleyna Şen kimdir, kaç yaşında? Zeynep Aleyna Şen dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Hülya kimdir? Sol Yanım Hülya karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Hülya oynayan Aleyna Şen kimdir, kaç yaşında? Aleyna Şen dizileri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM HÜLYA KİMDİR?

26 Kasım 2020 tarihi itibariyle ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde Hülya karakterini Zeynep Aleyna Şen canlandırmaktadır.

ZEYNEP ALEYNA ŞEN KİMDİR?

Zeynep Aleyna Şen, Temmuz 1998 yılında Denizli'de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde halen eğitimini sürdürmektedir. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube video paylaşım sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana Youtube video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Zeynep Aleyna Şen, bir zamanlar babasının işinin yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına gitmiş ve sonrasında da kısa bir süre eğitim amacıyla da yine yurt dışına çıkarak İngiltere'de eğitim için kaldı.

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Zeynep Aleyna Şahin'in boyu 1,65 cm kilosu 55 Kg ve burcu ise yengeçtir. Vücudunun çeşitli yerlerinde 21 tane dövme bulunmaktadır. Aralarının çok sıkı ve iyi olduğu kendisinden büyük bir ablası var ve Zeynep Aleyna Şen'in babası kimya mühendisidir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Aleyna Şen'in gözleri koyu kahverengi ve saçları sarıdır, ayrıca genç YouTuber İstanbul – Suadiye'de ailesi ile birlikte oturuyor. Zeynep Aleyna Şen Kickboks yapmayı çok seviyor.

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