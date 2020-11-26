Sol Yanım Eda kimdir? Sol Yanım Eda'yı canlandıran Ecem Atalay kimdir, kaç yaşında? Ecem Atalay dizileri, filmleri
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Sol Yanım Eda kimdir? Sol Yanım Eda'yı canlandıran Ecem Atalay kimdir, kaç yaşında? Ecem Atalay dizileri, filmleri

26.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:13
Sol Yanım Eda kimdir? Sol Yanım Eda'yı canlandıran Ecem Atalay kimdir, kaç yaşında? Ecem Atalay dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Eda kimdir? Sol Yanım Eda karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Eda'yı oynayan Ecem Atalay kimdir, kaç yaşında? Ecem Atalay dizileri, filmleri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM EDA KİMDİR?

Sol Yanım dizisinde yer alan Eda karakterini Ecem Atalay canlandırmaktadır.

ECEM ATALAY KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Atalay, 21 yaşındadır. Oyunculuk üzerine Saim Güveloğlu ile Temel Oyunculuk eğitimlerini alan güzel oyuncu Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İletişim Bölümünde eğitimine devam etmektedir. 1.65 boyunda 56 kg ağırlığında olan Ecem Atalay balık burcudur.

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Gençliğim Eyvah dizisinde Leyla Yıldız karakteriğini canlandıracak olan Ecem Atalay, daha önce de Dijital Esaret dizisinde rol almıştır.

Ecem Atalay'ın ilk ekran deneyimi ise Dijital Esaret filmi olmuş daha sonra da bir gençlik dizisi olan 4N1K: Yeni Başlangıçlar'da liseli bir kız olarak ekranlara çıkmıştır.

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