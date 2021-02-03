Sol Yanım canlı izle Star TV! Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sol Yanım canlı izle Star TV! Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

03.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:29
Sol Yanım canlı izle Star TV! Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak! Sol Yanım dizisi yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler yazımızda linkini bulabilir!

Star TV'de konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkat çeken Sol Yanım dizisi yeni gününde ve yeni saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık Çarşamba günleri ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bu akşam 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım canlı izle Star TV!

SOL YANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SOL YANIM CANLI İZLE STAR TV!

Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Barış Manço Defne Samyeli Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sol Yanım canlı izle Star TV! Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 18:29:30. #1.16#
title