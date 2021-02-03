Sol Yanım canlı izle Star TV! Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Star TV'de konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkat çeken Sol Yanım dizisi yeni gününde ve yeni saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık Çarşamba günleri ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bu akşam 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Sol Yanım 10. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım canlı izle Star TV!

SOL YANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.