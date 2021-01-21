Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarında 7. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk olan Sol Yanım dizisinin televizyondaki gösteriminin bitmesiyle dizinin takipçileri merakla 8. Yeni bölüm fragmanı ve detaylarını öğrenmek için Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramaya başladı. Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sol Yanım yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sol Yanım 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sol Yanım yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?

İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar. Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.

SOL YANIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı.

SOL YANIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE