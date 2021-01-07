Sol Yanım 7. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım 7. bölüm tek parça full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Sol Yanım yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sol Yanım 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sol Yanım yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SOL YANIM 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sol Yanım 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölümde Serra, Biricik ve Selim'i bir arada görmüş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Yaşananların farkına varan Selim yeni bölümde Serra'nın gönlünü yeniden kazanmaya çalışıyor ve artık onu aile içine de sokmak istiyor. Sara ve Selim bir arada romantik bir akşam geçirirken Biricik ise bu ilişkiyi bozmak için elinden geleni yapıyor.

SOL YANIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım 7. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE