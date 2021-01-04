Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları!
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Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları!

04.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:46

Her hafta Perşembe günleri, saat 20.00'da yayınlanan dizi Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları!

BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları!

SOL YANIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak'ın başına bela açan Barbar, Selim'e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan'ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena'nın hayatına darbe vuracak mı? Selim ve Serra'nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır. Barbar, Serra'nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi'nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi'nde de işler karışır. Asena, İhsan'ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

SOL YANIM 5. BÖLÜM İZLE!

Sol Yanım 6. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları!
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