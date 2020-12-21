Sol Yanım 5. Bölüm 2. Fragman
'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak.
'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.
Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak....
Yapım: BKM
Yönetmen: Serdar Gözelekli
Yapımcı: Necati Akpınar
Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı
Genel Koordinatör: Berk Akman
Uygulayıcı Yapımcı: İlkim Dağlı
Müzik: Alp Yenier
Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı
Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna
OYUNCULAR
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker
#SolYanım
Kaynak: DailyMotion.com