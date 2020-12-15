Sol Yanım 4. Bölüm Fragman
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Sol Yanım 4. Bölüm Fragman

15.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:46

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak.

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra veannesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak...

Sol Yanım 4. Bölüm Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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