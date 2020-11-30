Sol Yanım 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım izle!
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Sol Yanım 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım izle!

30.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:02
Sol Yanım 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım izle!

İlk bölümü ile ekranlara gelen ve beğeni toplayan Sol Yanım hangi gün? Sol Yanım 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım izle!

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayan yeni dizi Sol Yanım 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım izle!

SOL YANIM HANGİ GÜN?

Sol Yanım dizisi her hafta Star TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanacaktır.

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı

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