Sol Yanım 11. bölüm izle! Sol Yanım 10 Şubat Çarşamba yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarınının sevilen Sol Yanım dizisi yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da seyircileriyle buluşacak. Sol Yanım 11. bölüm izle! Sol Yanım 10 Şubat Çarşamba yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Star TV'de konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkat çeken Sol Yanım dizisi yeni gününde ve yeni saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık Çarşamba günleri ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bu akşam 11. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Sol Yanım 11. bölüm izle! Sol Yanım 10 Şubat Çarşamba yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

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SOL YANIM 11. BÖLÜM İZLE! SOL YANIM 10 ŞUBATTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

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SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.

Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

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