Sol bekte Emre oynayacak
Hes Kablo Kayserispor'da Emre Taşdemir, Beşiktaş maçında forma giyecek.
03.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:54
Hes Kablo Kayserispor'da Emre Taşdemir, Beşiktaş maçında forma giyecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında sahasında Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı Karahan Yasir Subaşı'nın yokluğunda sol bekte Emre Taşdemir görev yapacak.
Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçında yedek başlayan Emre Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA