Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı
Haberler » Güncel » Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı - Haber

Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı

ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı.

02.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:48
Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı
ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle tank alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. 

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan Kundakçıoğlu Pasajı'nda önceki yıllarda ısınma amacıyla kullanılan kazan dairesindeki fuel oil tankının içindeki yağ, bu sabah söküm yapıldığı sırada alev aldı. Tankta patlama meydana gelirken, yangın başladı. Alevlere, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın, tamamen söndürüldü. Pasajdaki yoğun dumandan etkilenenlere de sağlık görevlileri, müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sakarya
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler