Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı

04.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:53

Gaziantep'te oto saniyede sökülen otomobilin parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Şahinbey ilçesi Şahinbey Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre bakım yapılan aracın sökülen parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. 20 yaşındaki Selim Katırcıoğlu yangını söndürmek isterken elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahalesi sonucu yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA