Sökülen mazgallar risk oluşturuyor

28.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:01

Yollarda ve otoparklarda bulunan mazgallar yağışlarda su birikintilerinin oluşmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun yerlere konuluyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yanında bulunan ve İzmit şehir merkezinde yoğun bir şekilde kullanılan sahil otoparkındaki mazgallar, bazı bilinçsiz kişilerce yerlerinden sökülüyor.

SU GİDERLERİ TIKANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yol yapımında hem de otopark inşasında su birikintilerinin oluşmaması için mazgalları kullanıyor. Bilinçsiz kişilerin mazgalları yerlerinde çıkarıp sökmesi nedeni ile yaprak ve dal parçaları, su giderlerini tıkıyor. Akabinde yaşanan yağışlarda su birikintileri oluşuyor. Yetkililer su birikintilerinin oluşmaması ve mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Kaynak: Bültenler