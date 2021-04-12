Son dakika haber! SÖKMEYE ÇALIŞTIĞI PREFABRİK EVİN ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, ÖLDÜ

Son dakika haberi: SİVAS'ta, sökmeye çalıştığı prefabrik evin çatısından beton zemine düşen Zekeriya Mutlu Kütükoğlu (31), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, sökmeye çalıştığı prefabrik evin çatısından beton zemine düşen Zekeriya Mutlu Kütükoğlu (31), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezi yakınlarındaki Soğuk Çermik Kaplıcası mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Zekeriya Mutlu Kütükoğlu, kullanım ömrünü tamamlayan bir prefabrik evin sökümü için bölgeye geldi. Çatıya çıkarak söküm yapmaya başlayan Kütükoğlu, bir an dengesini kaybedince yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Başından ağır yaralanan Kütükoğlu, yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütükoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kütükoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı