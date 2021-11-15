Sökespor, teknik direktör Metin Altınay ile yolları ayırdı
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden E.G. Sökespor, Teknik Direktör Metin Altınay ile yollarını ayırdı.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden E.G. Sökespor, Teknik Direktör Metin Altınay ile yollarını ayırdı.
Geride kalan 3 haftalık performansta, 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sökespor, son olarak deplasmanda karşılaştığı Efelerspor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından yönetim kurulunu toplayan Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç, Teknik Direktör Metin Altınay ile yolların ayrılması ile ilgili kararın alındığını açıkladı. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet