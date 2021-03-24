Sökespor, hazırlık maçında Torbalıspor'u 2-0 ile geçti

Yeni sezon öncesi Söke şehir stadında oynanan hazırlık maçında Eşin Grup Sökespor, Torbalıspor'u 2-0 yendi.

Sökespor, 17 Nisan'da başlayacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) için 3. Lig'e çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Grupların belli olmasının ardından, Cuma günü kura ile berlirlenecek fikstürü bekleyen Sökespor, hazırlıklarını sezon öncesi oynadığı beşinci hazırlık maçıyla sürdürdü.

Orta hakemliği Hüseyin Eğrikanat'ın yaptığı maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle biterken; Sökespor'un golleri ikinci yarıda geldi. 55. Dakikada kazanılan penaltıyı Rıza Bulut gole çevirirken; 75. Dakikada Sercan Sökespor'un ikinci golünü kaydetti.

Liglerin başlamasına bir aydan kısa bir süre kaldığını ve bu süreci çok iyi değerlendirmek istediklerini belirten Sökespor Kulüp Müdürü Yağız Pullukçu; "Bekleyişte son kulvara girdik. Cuma günü fikstür çekimi yapılacak. Gruplar belli oldu, camiamıza hayırlı olsun. Önümüzde iki hazırlık maçı daha planladık" dedi.

Sökespor'un büyük bir camia olduğunu ve 3. Ligi hak eden bir kulüp olduğunu belirten Pullukçu; "İnşallah o sene, bu sene. Sökespor yönetimi, teknik heyet, futbolcular, tüm şehir 3. Lige inandı. Bu yıl güzel bir birliktelik var. Belediyemiz, iş adamlarımız da destek veriyor. Bu birliktelikle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı