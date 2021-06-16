Sökespor, Bolvadin'i tek golle geçti
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Sökespor, Bolvadin'i tek golle geçti

Sökespor, Bolvadin'i tek golle geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Sökespor, kendi evinde ağırladığı Afyon ekibini eli boş yolladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Sökespor, kendi evinde ağırladığı Afyon ekibini eli boş yolladı. Çekişmeli geçen maçta Sökespor 85. dakikada penaltıdan bulduğu golle Bolvadin Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Eşin Grup Sökespor kendi sahasında karşılaştığı Afyon ekibi Bolvadin Belediyespor'u 1-0 yenerek, İscehisar galibiyetinden sonra, ikinci galibiyetini Bovadin karşısında aldı. BAL 8. Grup karşılaşmalarının üçüncü maçında Söke Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Sökespor, Afyon ekibi Bolvadin Belediyespor'u konuk etti. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi berabere sonuçlanırken, maç esnasında gerginlikler de yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında mücadelenin 85. dakikasında Sökespor bulduğu penaltıyı Rıza Bulut'la gole çevirdi. 3 puanın sahibi olan Sökespor böylelikle ligdeki ikinci galibiyetini aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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