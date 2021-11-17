Sökeli üreticiler kırsal kalkınma desteklemeleri ile ilgili bilgilendirildi

AYDIN (İHA) - Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Söke Ziraat Odası toplantı salonunda kırsal kalkınma destek başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yakup Ezber kırsal kalkınma başvurularının, 31 Ekim 2021 tarihinde başladığını belirterek, başvuruların 12 Aralık 2021 tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni'nin de katıldığı toplantıda Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yakup Ezber, başvuruların internet üzerinden yapılması gerektiğini dile getirdi. Ezber, 17 Aralık tarihinde başvuruların sona ermesinden sonra 1 aylık bir değerlendirme süresini olacağını ve sürenin sonunda kırsal kalkınma desteklerinden yararlanacak projelerin açıklanacağını belirtti. Kırsal kalkınma Destekleme Programının 2006 yılından beri aralıksız devam ettiğini söyleyen Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yakup Ezber "2021 yılına geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı kararı ile 5 yıllık daha kırsal kalkınma desteklerini uzatılmasına kararı alındı. Uygulama 2025 yılına kadar devam edecek" dedi.

Bugüne kadar Aydın'a yapılan kırsal kalkınma destekleri ile ilgili de bilgiler veren Yakup Ezber "Günümüze kadar Aydın ilinde 326 projeye hibe desteği uygulandı. Bu kapsamda 102 milyon TL hibe verildi. Bu 102 milyon TL. hibe karşılığında 250 milyon TL yatırım yapıldı. İstihdam sağlandı. Hibeler karşılıksız yardım. Programda harcamaları yarısını devlet ödüyor" diye konuştu. - AYDIN