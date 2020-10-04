Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği
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Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

04.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:59
Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

Söke Pati Sevenler Derneği çevre duyarlılık ve hayvan hakları etkinliği düzenledi.

Söke Pati Sevenler Derneği çevre duyarlılık ve hayvan hakları etkinliği düzenledi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle gerçekleşen etkinlikler dizisinde ilk olarak hayvan barınağında bir araya gelen Sökeli hayvanseverler, sokak dostlarının kadınlarını doyurup keyifli bir gün geçirdiler. Ardından Söke sokaklarını karış karış gezen hayvanseverler sokak hayvanlarının karınlarını duyurdular.

Rutin olarak her gün yaptıklarını işlemleri bugün hayvan haklariy günü dolayısıyla kamuoyunun dikkatini çekmek için üzere gerçekleştirdiklerini belirten Söke Pati Sevenler Derneği Başkanı Ferit Dündar; "Bugün anlamlı bir gün. Dernek olarak amaçlarımızdan biri olan çevre ve hayvan duyarlılığına bir kez daha dikkat çekmek istedik. Hayvan haklarını ve doğadaki tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu unutmayalım" dedi. - AYDIN

Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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