Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı

Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı Söke'nin tam ortasından geçen Söke Çayı, kendisine göre bir ekosistemi de içinde barındırıyor.

06.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:17

Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı

AYDIN - Söke'nin tam ortasından geçen Söke Çayı, kendisine göre bir ekosistemi de içinde barındırıyor. Çay içindeki su birikintileri ile sazlık alanlar arasında kurbağalar başta olmak üzere yüzlerce su kaplumbağası da bu sistemin içinde yaşamını sürdürüyor.

Söke'nin yıllardır hasretle beklediği proje olan Söke Çayı'nın ıslah edilmesi projesi geçtiğimiz haftalarda başlatılırken; Çayın Söke-Milas Karayolundan başlayan kısmında inşaat makineleri çalışmaya başladı. Söke Çayı içindeki yaşama ve ekosisteme kayıtsız kalmayan Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, harekete geçti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçen dernek yönetimi, su kaplumbağaları ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sonrasında su kaplumbağalarının yapılan ıslah çalışmalarında zarar görmemesi için toplanarak başka sulak alanlara nakil edilmesi gündeme geldi.

Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Söke Kent Konseyi Çevre, Sağlık ve Trafik Çalışma Grubu üyelerinin de desteği ile Söke Çayı içindeki su kaplumbağalarını kurtarma projesini başlattı. Sökeli hayvanseverler ellerinde kepçeler ve kovalarla bir bir su kaplumbağalarını toplama çalışması başlattı. Toplanan kaplumbağalar Büyük Menderes Nehri ve ova içindeki sulak azmak alanlarında doğal yaşamlarına bırakılacak.

Söke Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Recep Dirilen; "Söke Çayı projesi başlatıldı. Söke için gerekli ve faydalı bir proje ancak çay içerisindeki doğal yaşam da önemli. Biz dernek olarak su kaplumbağaları başta olmak üzere canlıların zarar görmesini istemiyor ve yaşamlarına devam etmesini istiyoruz. Ekosisteme ve doğanın korunmasına bu projeyle birlikte dikkat çekmek istedik. Bu konuda tüm hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Haber
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Hulusi Akar Mustafa Şentop Hasan Polatkan Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sökeli Hayvanseverlerde Söke Çayı'nda Kaplumbağa Harekatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 15:17:55. #1.14#
title