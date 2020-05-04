Sökeli din görevlilerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Keramettin Temiz, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında bazı baroların, hutbede yer alan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Temiz, "Bizler, Diyanet çalışanları ve Söke Din Görevlileri Derneği olarak Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız, Ankara ve İzmir barolarını ve destekçilerini kınıyoruz." dedi.

Kaynak: AA