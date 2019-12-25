Söke Ziraat Odası Laboratuvarı kapsam genişletti

25.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:21

Söke Ziraat Odası Analiz Laboratuvarı yaprak ve su analizlerinde kapsam genişletti. Toprak analizinin yanında yaprak ve su analizleri de yapan laboratuvarı yaptığı analizlere, kapsam 3 ve kapsam 4 olan yaprak ve su analizlerini de ekledi.



Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada; "Toprak Analizimize, kapsam 3 ve kapsam 4 olan yaprak ve su analizlerimiz eklenmiştir. Yaprak analizi çoğunlukla toprak analizi ile birlikte yaptırılması önerilen bir analiz çeşidi olup tek başına da yaptırılabilir. Toprak analizi ile birlikte yaptırılmasının sebebi, toprak analizinin yaprağa ulaşması gereken bitki besin elementlerinin varlığını test etmesidir. İlk analizde test edilen ve varlığı, yeterliliği analiz edilmiş besin elementleri yaprak analizi ile yaprağa ne ölçüde ulaşıp ulaşmadığı analiz edilir. Su analizlerimizde ise sulama suyu için uygun suyun belirlenmesi esasına dayanır. Toprak, bitki ve su analizleri yapılması gereken önemli yetiştiricilik kriterlerdir. Tüm üreticilerimizi bekleriz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA