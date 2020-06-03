Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
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Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor

Söke Belediyesi, yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerini kendisi üretmeye devam ediyor.

Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
03.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:36

Söke Belediyesi, yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerini kendisi üretmeye devam ediyor.

Söke Belediyesi serasında üretimi yapılan yazlık çiçekler, ilçenin yeşil alan ve parklarını süslemeye başladı. Çiçek üretimini kendi serasında gerçekleştiren Söke Belediyesi bu sezon 150 Bin adet yazlık çiçek üretimi gerçekleştirdi. Üretimi yapılan kadife, rozet, vapurdumanı ve lazanya türündeki çiçekler park ve bahçeleri renklendirmeye devam ediyor. Kendi üretimi ile piyasaya göre daha düşük maliyetle çiçeklerini üreten Söke Belediyesi, maddi ve aynı zamanda zamandan da tasarruf ediyor.

Söke Belediyesi Park İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin park ve yeşil alanlarında mevsimsel bakım çalışmalarına da ağırlık verilirken; ekipler yeni yazlık çiçeklerin de dikimlerini gerçekleştiriyor.

"Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'in talimatıyla park ve yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat şekilde kullanabileceği hale getiriyoruz" diyen Park ve Bahçe İşleri Müdürü Onur Gümüşer; "Planlamalarımız dahilinde tüm park ve yeşil alanlarımızda bakım çalışmalarına hız verdik. Söke'nin park ve yeşil alanları kendi ürettiğimiz çiçeklerle rengarenk olacak" dedi.

Söke Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Cuma günü belediye meydanında vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirecek. Korona virüs sürecinde vatandaşlara çiçek fidanlarıyla moral dağıtmayı hedefleyen etkinlik, saat 10: 00'da başlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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