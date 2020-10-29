Söke ve Germencik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Söke ve Germencik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:52
Söke ve Germencik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Germencik ilçesindeki program, havanın yağışlı olmasından dolayı bir restoranda düzenlendi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in de katıldığı programda, Kaymakam Ayhan Işık, tebrikleri kabul etti.

Söke ilçesindeki tören ise Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapıldı.

Burada konuşma yapan Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Cumhuriyet'in 97. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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