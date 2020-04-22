Söke Ticaret Odası, üyelerine maske dağıtıyor
Söke Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, üyelerin ihtiyacını karşılamak üzere ücretsiz maske dağıtımına başladı.
22.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:40
Söke Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, üyelerin ihtiyacını karşılamak üzere ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Söke Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta üyelere odada, 10'ar adet ücretsiz maske dağıtılıyor. Üyeler maskeleri, odadan temin edebiliyor.
Oda Başkanı Haluk Kutlay, Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla da çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Kaynak: AA