Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını dolduran üyelere plaket
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Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını dolduran üyelere plaket

Söke Ticaret Odası, mesleklerinde 30 yılını doldurmuş üyelerini plaketle onurlandırdı.

21.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:12
Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını dolduran üyelere plaket

Ticaret Odası, mesleklerinde 30 yılını doldurmuş üyelerini plaketle onurlandırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet 'ın da katıldığı plaket töreninde konuşan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, 30 yıldır odaya üye olan, kent ekonomisine katkı sağlayan ve ayakta tutan üyeleri onurlandırmak istediklerini belirtti.

Kaymakam Kurtbeyoğlu ise ilçede ticaret odasıyla işbirliği içinde düzenli bir çalışma platformu oluşturduklarına işaret etti.

Kaynak: AA
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