Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız' - Haberler
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Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke TARİŞ'ten anlamlı video;

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı. Videoda Bağarası yolu üzerinde yeni taşınan modern tesislerin konferans salonundaki kürsüden ortaklara seslenen Kooperatif Başkanı İsmail Özer, birlik beraberlik mesajı verdi.

Aydın'a bağlı Söke'de 72 yıldır "Birlik Kuvvettir" sloganıyla hizmet veren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, ortaklarına ve üreticilere moral ve motivasyon aşılamak için yeni alım sezonu öncesinde anlamlı bir video hazırladı. Bu sezon tarihinde ilk kez buğday alımı da yapan kooperatifin Bağarası yolu üzerindeki modern donatıya sahip tesis ve idari binasının bulunduğu yeni yerine taşınmasının da işlendiği videoda, birlik ve beraberlik mesajıyla birlikte üretim vurgusunda bulunulmasıysa takdirle karşılandı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Ortaklarla çiftçilerin büyük beğenisini toplayan ve kurumun resmi sosyal medya hesaplarından, "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi; 72 yıldır üreticinin sigortası...Tüm ortak ve üreticilerimize bol ve bereketli pamuk hasadı diliyoruz." mesajıyla paylaşılan 2 dakika 22 saniyelik videoda konuşan Başkan Özer, "Kurucularımızdan ve atalarımızdan bize miras kalan ilkemiz olan 'Birlikten Kuvvet Doğar' anlayışıyla, güçlü ortak, güçlü kooperatif ve güçlü birlik olarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin iştir lafa bakılmaz" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, ortak ve üreticilerin sosyal medya hesaplarından da beğeni ve paylaşımla karşılık buldu. - AYDIN

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Haber: Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız' - Haberler
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