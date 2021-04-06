Söke şoförleri zam istiyor
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Söke şoförleri zam istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke şoförleri zam istiyor

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, aylardır iş yapamayan minibüsçü, taksici ve servisçi esnafının çok zor durumda olduğunu belirterek zam talebinde bulundu.

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, aylardır iş yapamayan minibüsçü, taksici ve servisçi esnafının çok zor durumda olduğunu belirterek zam talebinde bulundu.

Aşırı artan girdi maliyetlerine karşın iki yıldır aynı fiyat tarifesi ile hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Refik Karataş; "Aylarca hiç çalışmayan arkadaşlarımız olduğu gibi, ayda sadece 5 gün çalışan veya yüzde 50 kapasite ile çalışan arkadaşlarımız var. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Biz 2019 bu yana zam alamadık. Geçen sene bir minibüsün lastiğinin tanesi 400 TL iken, bu sene 900-1000 TL arasında. Sigortalar ona keza. Bütün bunlara rağmen hiç gocunmadan bu mesleği sürdürmeye devam ettik. Ancak şartların böyle devam etmesi halinde bizim bu mesleği sürdürmemiz gerçekten zor. Onun için zam bekliyoruz" dedi.

Bugüne kadar şoför esnafından hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin zam konusunda da şoför esnafının yanında yer alacağına inandığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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