İSTANBUL (Habermetre) - Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Etkinliği Gerçekleşti Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Söke SHMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ayça Balmumcu'nun yaptığı etkinlikte, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Levent, Söke SHMYO 2018 yılı mezunlarından İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Oktay Karatay konuşmacı olarak yer aldı.

Bilim insanı Roentgen'in X ışınlarını keşfettiği ve insanlığın hizmetine sunduğu anlamlı bir günü kutluyor olmanın sevincini yaşadığını belirten Söke SHMYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleri ile ilgili farkındalıklarını artıracağını ve onları çalışma hayatına hazırlamada büyük rol oynayacağını söyledi. Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, "Sağlık ordusunun özveri ile çalışan birer üyesi olan radyoloji uzmanları ile tıbbi görüntüleme teknikerlerinin ve bu mesleği gelecekte yürütecek olan sevgili öğrencilerin Dünya Radyoloji Gününü kutlarım. " diyerek konuşmasına son verdi.

Radyolojinin Dünü, Bugünü, Yarını başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Akın Levent, insanların en önemli ihtiyaçlarından birinin sağlık olduğunu, sağlık alanında da tıbbi görüntüleme tekniklerinin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bilim insanı Wilhelm Conrad Roentgen'in X ışınlarını tıbba kazandırması ile başlayan radyoloji biliminin gelişimi ilgili bilgi veren Prof. Dr. Akın Levent, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle radyoloji bilim dalının tıpta kilit bir role sahip olacağını ve sağlıklı yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Oktay Karatay, Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin Alana Yönelik Deneyimleri başlıklı sunumunda; mesleği seçmesinin sebeplerini, mesleki deneyimlerini, çalışma programı, teorik eğitim ve çalışma hayatı arasındaki farklılıklarını öğrencilerle paylaştı. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahseden Oktay Karatay, yeni mezun öğrencilere önerilerde bulunarak konuşmasına son verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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