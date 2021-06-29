Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleşti Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleşti Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Okul birincisi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Semanur Aydın, konuşmasında yüz yüze eğitime özlem duyduğunu belirtti ve teşekkürlerini iletti.

Sağlık ordusuna değerli bireyler yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Söke Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Halise Çinar, mezun öğrencileri iş hayatlarına uğurlarken iyi dileklerini iletti.

Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Süreci

Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarından bahsederek konuşmasına başlayan Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, eğitimin hayat boyu bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayarak öğrencilerin kendilerini geliştirmeklerinin önemine değindi. Öğrencilerin öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, tüm öğrencilerin yolunun açık olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Önleyici Tıbbın En Önemli Unsuru Sizlersiniz

Öğrencilerin eğitimlerinin bu safhasında pandemi sürecini yaşamalarının büyük bir tecrübeye sahip olmalarını sağladığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, "Tıp önleyici tıp ve tedavi edici tıp olmak üzere iki ana başlıkta değerlendiriliyor.

Son yıllarda tedavi edici tıp son derece önem kazanmıştı ancak pandemide biz önleyici tıbbın ne kadar önemli olduğunu idrak ettik. Önleyici tıbbın da en önemli unsuru sizlersiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun. " dedi.

Konuşmaların ardından Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da üstün başarı gösteren öğrenciler açıklandı ve okul birincisi Semanur Aydın'a plaketi online olarak sunuldu.

Öğrencilere sağlık andını okutmak üzere Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince ve mezun öğrenciler adına okul birincisi Semanur Aydın meslek yemini etti.

Tören, 2020-2021 döneminde gerçekleştirilen etkinliklerin gösterimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Habermetre