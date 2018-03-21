Söke Rotary Kulüp'ten Okullara Fıstık Çamı Fidanı

Orman Haftası nedeniyle Söke Rotary Kulüp okullara fıstık çamı dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 150 adet okullara dağıtılmak üzere fidanın teslimi yapılırken, 50 adet fidanın da Söke İşletme Fakültesine teslim edildiği belirtildi.

Söke Rotary Kulübü'nün sosyal sorumluluk projeleri dahilinde eğitime büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Hülya Azbazdar, okullara fıstık çamı fidanı desteğimiz Orman Haftası'nın başlaması nedeniyle gerçekleştirildi. Bunun yanında fidan dağıtımının Nevruz Bayramı'na yani baharın başlangıcına denk gelmesi de ayrıca güzel oldu" diye konuştu. - AYDIN