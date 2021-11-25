Söke polisi broşür dağıttı, KADES uygulamasına dikkat çekti

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüten Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği vatandaşları bilinçlendiriyor.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşlara broşür dağıtan Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri vatandaşları Kadın Acil Destek uygulaması ( Kades ) ile ilgili bilgilendirdi. Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte bulunan kadın polisler, Söke caddelerinde bulunan kadınlara broşür dağıttı; Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve KADES hakkında farkındalık oluşturdu. - AYDIN

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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