Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü verilen konserle kutlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü verilen konserle kutlandı.

İlçede bulunan bir AVM'de 6 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında verilen konserde şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

Konsere, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli, Mustafa İberya Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Söke Belediyesi tarafından Melek Mosso'ya Atatürk portresi ve Aydın'a özgü geleneksel kıyafet hediye edildi.

Öte yandan, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yüksek güvenlik önlemleri alınırken İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince girişlerde aşı kartı, PCR testi ve HES kodu sorgulaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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