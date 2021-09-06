Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, törende, Türk milletinin, verdiği milli mücadele ile tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı ile millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığını dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Milli diriliş ve emperyalist güçlere karşı bir şahlanış örneği olan milli mücadelenin sonunda zafer; Sökemiz için 6 Eylül 1922'de tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bugün bağımsız yaşamamızı sağlayan, devrim meşalesini yakan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarını minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Ayrıca bu büyük mücadele içinde yer alarak vatan cephesinde savaşmış kocaman yürekler var. Sökemizin yiğidi Sökeli Cafer Efe, Aydınımızın vatan kahramanları Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Germencikli Sarı Efe'yi ve daha nice Kuvayımilliyecileri rahmet ve minnetle anmak gerekir."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Törene, Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Garnizon Komutanı Albay Aziz Çiçek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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