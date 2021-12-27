Söke MYO'da Kan Bağışı Düzenlendi Üniversitemiz Söke Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Söke Meslek Yüksekokulu bahçesine kurulan Kızılay'ın kan bağışı aracında gerçekleşen kan bağışında, öğrenciler ile akademik ve idari personel bağışlarıyla Kızılay Kan Merkezi'ne destek oldu.

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