Söke-Milas Karayolu'nda yaşanan taşkına kesin çözüm - Haberler
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Söke-Milas Karayolu'nda yaşanan taşkına kesin çözüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Söke-Milas Karayolu'nda yaşanan taşkına kesin çözüm

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası yüksek noktalardan gelen hafriyatla sürekli tıkanan ve taşkına neden olan karayolu geçişindeki menfezin genişletme çalışmaları başlatıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası yüksek noktalardan gelen hafriyatla sürekli tıkanan ve taşkına neden olan karayolu geçişindeki menfezin genişletme çalışmaları başlatıldı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) tarafından başlatılan çalışmada Söke-Milas Karayolu altından geçen kanalın genişletileceği ifade edildi.

Geçmiş dönemde özellikle Yenidoğan sırtlarında çıkan orman yangını sonrasında yüksek noktalardan gelen sularla birlikte dere taşıyor, biriken hafriyat Söke-Milas Karayolu'nun kapanmasına neden oluyordu. Bugüne kadar günlük çözümler üretilen bölgede DSİ tarafından başlatılan çalışmayla kalıcı çözüm bulunması hedefleniyor. Derinleştirilen menfezden suyun daha kolay akışı ile birlikte menfezde birikecek rüsubatın daha kolay temizlenmesi sağlanacak.

Ayrıca Çalışma nedeniyle Söke-Milas Karayolunda trafik belli noktada tek taraflı ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Çalışmayla birlikte yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesini umduklarını dile getiren Yenidoğan Mahalle Muhtar Tuncay Tunç; "Orman yangınları sonrasında sel felaketi yaşadık. Karayolumuzda defalarca trafiğe kapandı. Bu sıkıntılı dönemlerde Söke Belediyesi ekipleri yanımızda oldu, çözümler bulundu. Ancak kalıcı çözüm bulunabilmesi için Karayolları ve DSİ ile görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar başlatıldı. Önceden yaşanan taşkın ve karayolunun kapanması gibi olayları tekrar yaşamak istemiyoruz. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Söke-Milas Karayolu'nda yaşanan taşkına kesin çözüm

Söke-Milas Karayolu'nda yaşanan taşkına kesin çözüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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