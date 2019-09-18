Söke Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Güler Nalbant oldu

18.09.2019 22:41

Söke Kent Konseyi seçimli genel kurul toplantısı yapıldı.



Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında Güler Nalbant, Kent Konseyi'nin yeni başkanı olarak seçildi.



Genel kurul toplantısına Söke Kent Konseyi'nde yer alan siyasi partiler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de Kent Konseyi toplantısına katılanlar arasındaydı.



Genel kurul toplantısında Muharrem Gören Divan Başkanlığı, Eylem Köprüalan Çaldıran ve Özen Tijen Şimşek divan katiplikleri görevini üstlendi.



Kent Konseyi genel kurul toplantısında konuşma yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, seçim döneminde kenti birlikte yönetmek üzerine yürüttükleri çalışmalarda bugün Başkan olarak bu çalışmanın ilk adımını kent konseyi ile attıklarını söyledi. Kent Konseyini çok önemsediğini ve yönetim anlayışı içerisinde kent konseyinin tüm bileşenlerinin olmasının önemli olduğunu belirten Levent Tuncel; Kent Konseyinin yeni başkan ve yürütme kuruluna başarılar diledi, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Genel kurulda ilk olarak yürütme kurulu adayları belirlendi. Yürütme Kuruluna Mehmet Dikici, Ömriye Demirkol, Mürüvvet Zorlu, Şule Akalın, Ezel Sökeli, Erdal Biliceli, Semiha Yay, Özen Tijen Şimşek, Esma Ceylan, Saliha Ondört, Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Şadiye Kiracıoğlu, Yasemin Gürsoy, Nazlı Atbinici, Ümral Mert ve Mustafa Kemal Turgut aday oldu.



Söke Kent Konseyi'nin yeni yürütme kurulunun 7 kişilik asil listesi şu şekilde oluştu: Prof. Dr. Fatma Neval Genç (ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı)- (43), Esma Ceylan (Ticaret Odası) - (32), Özen Tijen Şimşek (CHP) - (28), Yasemin Gürsoy (Söke Belediyesi) - (26), Mehmet Dikici (Yenikent Mahalle Muhtarı) - (25), Şule Akalın (Emekli-Sen) - (24), Saliha Ondört (TRSM Hemşire) - (22).



Yürütme Kurulu seçiminin ardından Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halim Emre Zeren Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olarak çıktı. Yapılan seçimlerde Güler Nalbant 35 oy aldı, H. Emre Zeren ise 18 oy aldı. Söke Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Güler Nalbant oldu.



Güler Nalbant ilk açıklamasında; "Gerçekleştirilen kent konseyi seçimli olağan genel kurulunda kent konseyi başkanlığına seçildim. Yeni seçilen yürütme kurulu üyelerimizle birlikte daha güzel bir Söke için özveri ile çalışacağız. Bu süreçte bizlere destek veren Kent Konseyinin tüm bileşenlerine teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA