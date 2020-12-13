Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği
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Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği

13.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:20

Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği Söke Kent Konseyi, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinin ön planındaki filyasyon ekiplerine kumanya desteğinde bulundu.

Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği

AYDIN - Söke Kent Konseyi, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinin ön planındaki filyasyon ekiplerine kumanya desteğinde bulundu. Söke Kent Konseyi Çevre Sağlık Trafik çalışma gurubu tarafından "alkıştan bir fazlası" sloganıyla hazırlanan kumanya paketleri, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy'a teslim edildi.

Söke Kent Konseyi, ilçede anlamlı bir etkinliğe imza atarken, Korona virüs (Covid-19) salgın mücadelesinin kahramanları olan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını bir kez daha gösterdi. Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre Sağlık Trafik çalışma gurubu, uzun saatler görev başında olan filyasyon ekiplerine dağıtılmak üzere kumanya paketleri hazırladı. Bu paketler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teslimde Söke kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, çalışma grubu üyeleri de yer aldı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant; Söke Kent Konseyi olarak sağlıkçıların yanlarında olduklarını söyledi.

Çevre Sağlık Trafik Çalışma Gurubu Başkanı Saliha Öndört, "Sağlıkçılarımıza alkıştan bir fazlasını yapalım diye düşündük. Birlikte bir karar aldık. Onların kumanyalarına destek olalım istedik. Sahada uzun süreli mesai yapabiliyorlar. Böyle bir küçük destekle bizim için değerli olduklarını gösterelim istedik" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederek; "Biz filyasyon ekipleri Mart ayından beri pozitif vakaları tespit edildikten sonra direk evlerine giderek vakalar hakkında bilgilendiriyoruz. İlaç bırakmak ve tespit temaslılarını tespit etmek için çalışıyoruz. Sabah saat 08.30'dan, gece saat 01-02'lere kadar bu mesai devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizler desteklerinizle yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Karşılaştığımız bütün sorunları yenmeye çalışıyoruz. Hepimiz fedakarca bu işi yapmaya devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İnşallah kısa zamanda şu kovid illetinden kurtuluruz" dedi.

Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği
Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği
Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği
Söke Kent Konseyi'nden, filyasyon ekiplerine kumanya desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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