Söke Kadın Meclisi, Kadın Gazetecileri Ağırladı
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Sökeli kadın gazetecileri konuk etti.
10.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:14
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Sökeli kadın gazetecileri konuk etti.
Söke'de basın sektörü içerisinde yıllardır yer alarak, mesleklerinin kıdemli isimleri, Kadın Meclisi ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında; mesleklerini ve bu mesleğin içinde kadın olmayı anlattılar. - AYDIN
Kaynak: İHA