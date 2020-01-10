Söke Kadın Meclisi, Kadın Gazetecileri Ağırladı
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Söke Kadın Meclisi, Kadın Gazetecileri Ağırladı

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Sökeli kadın gazetecileri konuk etti.

10.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:14
Söke Kadın Meclisi, Kadın Gazetecileri Ağırladı

Kadın Meclisi, nedeniyle Sökeli kadın gazetecileri konuk etti.


Söke'de basın sektörü içerisinde yıllardır yer alarak, mesleklerinin kıdemli isimleri, Kadın Meclisi ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında; mesleklerini ve bu mesleğin içinde kadın olmayı anlattılar. - AYDIN

Kaynak: İHA
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